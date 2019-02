Oplettende burger attendeert politie op woninginbrekers

Een oplettende omwonende waarschuwt rond 20.00 uur de politie als deze twee personen over een schutting aan de achterzijde van de Sibeliusstraat ziet klimmen en een derde persoon op de uitkijk lijkt te staan. Opgeroepen agenten treffen in de Grétrystraat een 27-jarige man uit Nieuwegein en een 26-jarige man uit Oosterhout aan. Beide mannen zijn aangehouden op verdenking van voorbereidingshandelingen tot een inbraak. Een auto van één van hen is in beslag genomen.