Politie op bestelling

Onder de noemer 'Rent a Cop' werd zodoende onder andere gecontroleerd op de grote stroom scholieren die zich door het verkeer verplaatsen, het rijden door rood licht op verschillende locaties en op snelheid op enkele plaatsen die door de aanvragers letterlijk als 'racebaan' werden bestempeld.

Ook is er rond enkele scholen gecontroleerd op parkeergedrag en is er toezicht gehouden op het negeren van de rode lampen bij de spoorwegovergangen. Daarbij is meerdere keren bekeurd. Zo is de hoogst gemeten snelheid 84 km/u waar je 50 mag, zijn er onder andere vier scholieren bekeurd voor het negeren van het rode licht (en geluidssignalen overweg) bij de spoorwegovergang en zijn er meerdere boetes gegeven aan automobilisten en fietsers die het rode verkeerslicht negeerden.

Tijdens de controle werd samengewerkt met Handhavers van de Gemeente Etten-Leur​, die op dat moment ook nog eens gefilmd werden voor een nieuw seizoen van het SBS 6​televisieprogramma ‘De Handhavers’ (uitzending vanaf 24 februari).