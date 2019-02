Zwalkende bestuurder op A58 aangehouden

Voor de veiligheid gaat de politieauto midden op de rijbaan rijden zodat achteropkomend verkeer niet kan passeren. Voor knooppunt De Markiezaten rijdt de verdachte zijn auto tot in de assen vast in de berm. Daar wordt de man uit zijn voertuig geholpen. Deze is drijfnat van het zweet en zichtbaar in de war. Er komt geen zinnig woord uit. Een speekseltest slaat positief aan op cocaïne en THC. Gezien zijn toestand wordt een ambulance opgeroepen die de man voor onderzoek naar het ziekenhuis brengt.