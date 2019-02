Aanhoudingen na achtervolging van een auto met aanhangwagen

In Kerk Avezaath reed de bestuurder zichzelf klem. Twee mannen sprongen uit de auto en zetten het op een lopen. Agenten konden een van de twee mannen verderop aanhouden. Het is een man van 21 uit Den Bosch. In de achtergelaten auto zaten ook twee dames. Ook zij zijn aangehouden, het gaat om twee vrouwen van 18 jaar uit Den Bosch. De buit in de aanhangwagen bestond uit complete wielen met banden en velgen die bij een bedrijf in Tiel zijn weggenomen. De auto en aanhanger zijn in beslaggenomen.