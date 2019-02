Getuigen gezocht van straatroof

De slachtoffers werd getrapt en geslagen door de daders en die zijn zij er met hun smartphones vandoor gegaan. Op wat blauwe plekken en schaafwonden na zijn de slachtoffers gelukkig niet gewond geraakt. De politie is op zoek naar twee vrouwen die in de buurt waren en die door de slachtoffers nog zijn nageroepen. Een van de slachtoffers heeft na de overval met een van die vrouwen nog in de bus richting Velserbroek gezeten. Zij kunnen mogelijk belangrijke getuigen zijn. Hebt u informatie, of bent u getuige geweest van deze beroving, bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.

2019031082