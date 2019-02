Twee mannen aangehouden na inbraak in auto

Zij worden verdacht van diefstal uit een auto. Gealarmeerde agenten zagen op de Marijjkestraat de 39-jarige Zutphenaar in een auto zitten. Met de inzet van diensthond Ringo werd de andere verdachte gevonden in de tuin van een woning aan de Oude Slotstraat. Ook hij kon vervolgens zonder slag of stoot worden ingerekend. Op dit moment is het de politie nog niet precies duidelijk in welke auto, of auto’s de verdachten hebben ingebroken. Daar wordt vandaag nader onderzoek naar gedaan. Gedupeerden en getuigen kunnen zich melden via 0900-8844.

2019031183