Twee mannen gewond na vechtpartij

Vermoedelijk zijn de twee slachtoffers na een eerdere woordenwisseling in een café in Julianadorp, even later in de Parkstraat door de jongeren opgewacht waarna ze belaagd werden. De mannen kwamen daarbij ten val en werden door hun belagers geslagen en geschopt. Na thuiskomst en nadat de politie gearriveerd was, werd het 34-jarige slachtoffer onwel. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij nu nog steeds ligt. Het gaat mogelijk om een groep van 8 jongeren van rond de 20-jaar oud.

De recherche onderzoekt deze zaak en komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben, of anderszins informatie hebben. Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contact op met 0800-7000.

2019031241