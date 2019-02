Beginnend bestuurder raakt rijbewijs kwijt na forse snelheidsovertreding

Surveillerende agenten van het team verkeer reageerden afgelopen nacht verbaasd toen een achteropkomende auto hen met knipperende lichten sommeerde aan de kant te gaan. De agenten reden op dat moment in een onopvallende video-surveillanceauto op de N261 vanuit Waalwijk in de richting van Tilburg. Toen de auto gepasseerd was zette de agenten de achtervolging in. Over een traject van slechts enkele kilometers klokte de auto voor hen een gemiddelde snelheid van 210 km/u. De toegestane snelheid is daar 100 km/u. Het rijbewijs van de man werd ingenomen in afwachting van de strafeis van de Officier van Justitie.

De politie zet video-surveillanceauto’s specifiek in om agressief en gevaarlijk rijgedrag aan te pakken. Het rijgedrag van de overtreder is op videobeelden vastgelegd en kan bij een rechtszitting gebruikt worden om meer duidelijkheid te geven over de verkeerssituatie.