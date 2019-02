Jongen mishandelt vrouw onder invloed van drugs

Omstreeks 01.30 uur worden agenten naar de Grote Markt gestuurd na een melding van een mishandeling bij een café. Daar aangekomen blijkt dat er een vrouw is mishandeld door een jongen. Hieraan is een woordenwisseling in het café vooraf gegaan. Volgens de vrouw is zij door de jongen geduwd en krijgt door deze actie een plens drank over haar kleding. Als zij daarover iets zegt, schelt de verdachte haar direct uit.