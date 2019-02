Politie houdt oplichtende autodief aan

Vrijdagavond 15 februari kreeg de politie een melding van een garagebedrijf in Boxtel: een jongeman wilde daar een proefrit maken, maar de eigenaar vertrouwde zijn verhaal en identiteitsbewijs niet. Toen de jongen de politie zag, rende hij er direct vandoor. Te voet was hij duidelijk minder snel dan in een gestolen voertuig, want de collega’s konden hem al snel inrekenen. Hij werd aangehouden voor diefstal en identiteitsfraude. Inmiddels is uit verder onderzoek gebleken dat hij ook verdacht wordt van oplichting. Hij zou via Marktplaats een telefoon hebben afgenomen van een verkoper in Esch. De telefoon werd nooit betaald. De verdachte is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.