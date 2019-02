Politie zoekt getuigen van ernstige mishandeling Dordrecht

Aan de mishandeling ligt vermoedelijk een verkeersconflict ten grondslag. De man en zijn vriendin zaten op een scooter en twee van de latere verdachten ook. Ter hoogte van de Patersweg kwam het bijna tot een botsing.

De twee latere verdachten op de andere scooter achtervolgden het slachtoffer en zijn vriendin en trommelden op een bepaald moment nog wat vrienden op.

Op de Johan Wagenaarstraat vond de mishandeling plaats, waarbij naast de twee mannen op de scooter nog drie andere mannen betrokken waren. Het slachtoffer liep bij de vechtpartij een gebroken kaak op en letsel aan zijn been.

Agenten hielden ter plaatse vier mannen aan uit Zwijndrecht van 18 en 19 jaar oud. De vijfde man vluchtte ter voet in de richting van de Zuidendijk. Hij is nog niet aangehouden. Zijn identiteit is bekend.

Getuigen gezocht

De mishandeling trok veel bekijks. Wie heeft het gezien en/of filmbeelden en foto's gemaakt? Neem contact op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook tips doorgeven via onderstaand tipformulier.