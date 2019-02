Inbraken voorkomen? Bezoek de informatiewagen en het Mobiel Media Lab!

Om u te helpen uw huis boefproof te maken, organiseren politie en gemeente een aantal informatiemiddagen. U kunt in gesprek met specialisten van politie en gemeenten en u kunt de informatiewagen van inbraakpreventieadviseur Maarten van Weel bezoeken. Maarten heeft veel voorbeelden bij zich van goedgekeurd hang- en sluitwerk. En voorbeelden van minder deugdelijk hang- en sluitwerk nadat een inbreker is geweest. Maarten: “Ik laat mensen zien hoe je sluitwerk eruit ziet nadat iemand in je woning heeft ingebroken. Dat is voor veel mensen confronterend.”