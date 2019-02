Twee verdachten aangehouden woningoverval Hoorn

De bewoner hoorde rond half 6 een luide knal en gestommel, in eerst instantie dacht hij dat het geluid bij de buren vandaag kwam. Na enig moment besefte de man dat het geluid van beneden kwam. De bewoner is uit bed gegaan en richting de overloop gelopen. Op dat moment zag de man ook een persoon naar boven komen lopen. De verdachte riep dat de man zijn geld moest af staan, het slachtoffer werd hierbij ook bedreigd met een wapen. Het slachtoffer heeft iets naar het hoofd van de verdachte gegooid. Waarop de verdachte naar beneden rende en overleg had met een tweede verdachte.

Kort hierna kwam dezelfde verdachte nogmaals de trap op en bedreigde het slachtoffer opnieuw. De bewoner heeft vervolgens weer spullen naar het hoofd van de verdachte gegooid. Hierop gaf de verdachte op en zijn de twee verdachten ervan door gegaan met een nog onbekende buit.

Agenten hebben in de omgeving een zoekslag gemaakt naar de verdachten. De twee verdachten werden gezien in een woning in Kersenboogerd (Hoorn). De twee verdachten konden worden aangehouden en zijn overgebracht naar het politiebureau.