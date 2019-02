Politie zoekt getuigen aanrijding Rijnsburgstraat

Het slachtoffer is met zware verwondingen aan zijn gezicht achtergelaten op de plaats van het ongeval. Hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden is nog onduidelijk.Twee passerende vrouwen, waarvan een met een witte hond, hebben het slachtoffer geholpen. De recherche komt graag in contact met deze vrouwen of andere mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben.

Bent u getuige geweest of heeft u meer informatie? Neem contact op met 0900 8844 of 0800 7000 (meld misdaad anoniem). Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen aan de politie.