Zes verdachten aangehouden na melding van inbraak in bedrijf

Een getuige zag om 14.40 uur meerdere personen over het hek bij het bedrijf klimmen en alarmeerde de politie. Agenten troffen de verdachten in het pand aan en hielden ze kort daarna aan. Een van de verdachten, een 17-jarige Alphenaar, vluchtte weg. Hij stak al rennend de weg over richting een pand en dook daar over een hek waar hij met zijn armen en gezicht neer kwam. De jongen stond op en rende weer door, maar werd al snel aangehouden.