Auto in brand, politie vermoedt brandstichting

Rond 05:45 uur ontving de politie een melding van de autobrand. De brandweer heeft de brand geblust. Technische rechercheurs deden daarna onderzoek naar de brand, en concludeerden dat deze vermoedelijk is aangestoken. Vanwege het vermoeden van brandstichting is de auto in beslag genomen voor nader onderzoek. Er is aangifte gedaan.

Andere autobranden

De politie onderzoekt of deze brand verband houdt met eerdere autobranden in Leidschendam/ Voorburg. Op donderdag 14 februari brandde er rond 01:00 uur twee auto's uit op de Savallelaan in Voorburg. Op woensdag 13 februari brandde rond 21:30 uur een autobusje uit aan de Prins Frederiklaan in Leidschendam. Op dinsdag 12 februari brandde er rond 20:45 uur een auto uit op de Prins Johan Willem Frisolaan in Leidschendam. En op maandag 11 februari werd er rond 23:00 uur een politieauto in brand gestoken aan de Van Everdingenstraat in Voorburg.