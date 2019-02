Politie vindt geen aanwijzing opzet bij explosie

Uitgebreid onderzoek

In de afgelopen weken hebben forensische en tactische rechercheurs in en rondom de woningen waar de explosie plaatsvond uitgebreid onderzoek gedaan. De politie heeft met een groot aantal mensen gesproken om een beeld te vormen van wat zich allemaal heeft plaats gevonden. Bij het onderzoek is ook een aantal experts betrokken. Na uitgebreid onderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen die kunnen wijzen op het opzettelijk veroorzaken van de explosie. De politie houdt er sterk rekening mee dat een gaslek de oorzaak van de explosie is geweest. Hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan.