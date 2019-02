Illegaal pokertoernooi opgerold

Na een anonieme tip dat er in het pand mogelijk illegale pokertoernooien werden georganiseerd, werd in samenwerking met de Kansspelautoriteit een onderzoek ingesteld. Gedurende dit onderzoek werd voldoende aanleiding gevonden om de woning binnen te treden.

In de woning stonden enkele pokertafels, en werd spelmateriaal aangetroffen om poker te spelen. Er waren dertien personen aanwezig in het pand. De organisator van het toernooi en bewoner van de woning, een 52-jarige man uit Wassenaar, is aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de wet op kansspelen. Het spelmateriaal en het aanwezige geld is in beslag genomen. De politie maakt een bestuurlijke rapportage op ten behoeve van de gemeente.