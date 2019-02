Dure post voor 200 verkeersovertreders

Om in Vlaardingen vanaf de Vlaardingerdijk de A4 op te rijden, moet je op tijd voorsorteren. Van de drie rijstroken gaat er slechts één naar de oprit. De politie kreeg veel klachten van medeweggebruikers dat bestuurders in grote getalen vanaf de rijstrook voor rechtdoor ineens tóch afslaan. Daarbij doemen ze plotseling op in de dode hoek van bestuurders die via de juiste route komen, of voor de bussen via vanaf de busbaan komen. Een politieman van Team Verkeer hield het kruispunt afgelopen week drie avonden tijdens de spits in de gaten. Hij zag hoe het zes keer bijna misging. Maar liefst 160 overtredingen kon hij noteren. De bestuurders krijgen hun bekeuring thuis. Sommige automobilisten zag hij alle avonden de verkeerde afslag pakken. Zij kunnen drie keer post verwachten.