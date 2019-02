Een bittere pil voor vijf apothekers in Rotterdam-Oost

In de nacht van zaterdag op zondag moest rond 2.45 uur de apotheek aan de Spoorlaan in Capelle het ontgelden en even later, rond 4 uur het filiaal aan de Imkerstraat in Zevenkamp. De inbrekers forceerden beide keren de schuifdeuren. De volgende nacht om 3.15 uur was de apotheek in Zevenkamp nog een keer aan de beurt. In de nacht van zondag op maandag was iets over twaalven de medicijnwinkel aan de Sinclair Lewisplaats aan de beurt, ook hier werden de deuren eruit geduwd, en vervolgens die zelfde nacht om vijf uur de apotheek aan de Marshallweg, daar gingen bakstenen door de ruiten.

Bij alle inbraken is er geld meegenomen. Nader onderzoek moet uitwijzen of er ook medicijnen zijn verdwenen.

Getuigen gezocht

Er is meteen een onderzoek gestart in de vorm van een buurtonderzoek en het uitkijken van camerabeelden. De politie doet een dringende oproep aan getuigen om zich te melden. Ook al waren de inbraken deels in de nachtelijke uurtjes, hopelijk zijn er toch mensen die iets hebben gehoord of gezien. Als u iets weet, kunt u bellen met 0900-8844 of onderstaand tipformulier invullen. De twee mannen, die bij een van de inbraken op camerabeelden staan, zijn klein en waren in het zwart gekleed. Ook hadden ze hun gezicht bedekt.