Politie houdt Gorkummer aan in witwasonderzoek

In zijn woning werd bovendien een hennepkwekerij met zo’n 200 planten aangetroffen. In het huis was ook een 20-jarige vrouw uit Rijnsburg aanwezig en zij mocht vanwege de kwekerij ook mee naar het politiebureau.

De aanhouding van de man was het gevolg van onderzoek naar de financiële handel en wandel van de verdachte, dat in handen lag van de districtsrecherche, basisteam Lek en Merwede en Confisq: een samenwerkingsverband tussen politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Fiod en de gemeente Gorinchem. Met de aanhoudingen zit het onderzoek er niet op. De verdachten zitten vast en worden verhoord en het team zet het onderzoek naar de man voort.