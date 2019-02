Frisdrankdieven betrapt in Prinsenbeek

Een medewerkster van het restaurant zag rond 22.30 uur dat zich een onbekende man op hun buitenterrein bevond. Ze belde direct de politie en rende naar buiten. Ze zag dat die indringer kennelijk enkele flessen frisdrank uit de koeling had gepakt. Hij liet twee Sinasflessen op de grond vallen, stopte nog stel iets in zijn fietstas en reed daarop weg. Uit camerabeelden bleek dat er in elk geval nog een tweede man bij de diefstal betrokken was. Agenten hebben een onderzoek in de omgeving ingesteld. Bij de Broektunnel in Breda werden twee mannen die aan de signalementen voldeden aangetroffen. Het gaat twee mannen zonder vaste woon – of verblijfplaats (44 en 45) . Bij hen werden enkele losse flessen frisdrank en een sixpack cola aangetroffen die in Prinsenbeek waren gestolen.