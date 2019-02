Gestolen goederen aangetroffen dankzij tipgever Meld Misdaad Anoniem

Tilburg - De politie heeft vrijdag 15 februari 2018 in een garagebox in de wijk Korvel dankzij een tip aan Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) gestolen goederen aangetroffen. Het gaat om twee gereedschapskoffers en een snorfiets. Gisteren werd een 37-jarige Tilburger als verdachte van diefstal en / of heling daarvoor aangehouden. Hij heeft bekend dat hij de koffers had gestolen.