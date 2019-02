Lichaam onbekende man aangetroffen in recreatieplas

We kunnen niet uitsluiten dat van de man in de omgeving van de recreatieplas mogelijk spullen of kleding ligt. Mocht iemand zich herinneren iets te hebben zien liggen of als u in de komende tijd nog iets vindt, neem dan contact met ons op. Heeft u andere informatie die ons misschien op het spoor van zijn identiteit kan zetten horen we het ook graag. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor verdachte situaties nabij de recreatieplas, waarvan u met de kennis van nu vermoed dat het met de dood van de man te maken kan hebben.



Al uw informatie kunt u kwijt bij de recherche van het politieteam De Kempen via 0900-8844 of eventueel anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.