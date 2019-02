Arrestaties vandalen Leidsche Rijn

De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en kon de jongens arresteren. Een van hen beledigde daarbij ook nog ambtenaren in functie. De verdachten zijn in afwachting van een beslissing van het Openbaar Ministerie over afdoening van de feiten.

Heeft u nog informatie of bent u slachtoffer geworden en heeft u zich nog niet gemeld bij de politie? Neem dan contact op met de recherche van het bureau De Meern via 0900-8844.