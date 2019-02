In Bureau GLD: Reeks van diefstallen uit scholen

Met een laptopkar met daarin de laptops rijden ze de spullen de school uit. Deze mannen blijken landelijk actief te zijn en pleegden ook diefstallen in scholen in Ermelo, in Arnhem en ook in Velp op dinsdag 31 juli 2018, bij een school aan de Gruttostraat.

Herken jij deze personen of kun je iets over deze diefstallen vertellen? Neem dan contact op met de politie via het tipformulier, via 0800 - 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000. (2018413947)

In Bureau GLD besteden we deze week, woensdag 20 februari, 17.20 uur, ook aandacht aan de volgende zaken.



Nijmegen – Tweemaal inbraak in woning

Op maandag 16 juli 2018 en zondag 22 juli 2018 wordt er ingebroken in een woning aan de Van der Duyn van Maasdamstraat in Nijmegen. De inbreker is op camerabeelden vastgelegd. De rugzak die de verdachte draagt blijkt van de zoon des huizes te zijn. Wie herkent de persoon op de beelden of kan iets over de inbraken vertellen? 2018318383 -2018329174

Ede – Bijtincident in café

In de nacht van vrijdag 14 op zaterdag15 december 2018 rond 03.30 uur ontstaat er een vechtpartij in een horecagelegenheid aan de Nieuwe Stationsstraat in Ede. Eén van de aanwezigen probeert de vechtpartij te sussen maar wordt hierbij in zijn neus gebeten. De verdachte hiervan is op beelden vastgelegd. Wie herkent deze persoon of wie kan iets vertellen over die nacht in deze horecagelegenheid? 2018568009

Zaltbommel - Getuigen gezocht van poging gewapende overval cafetaria

Zaterdagavond 16 februari 2019, rond 20.15 uur, probeert een onbekende man een cafetaria aan De Schans in Zaltbommel te overvallen. Hij dreigt de eigenaresse van de cafetaria met een mes en eist dat zij de kassa opent. De beide eigenaren lukt het echter de overvaller weg te jagen. De man vlucht te voet richting Kloosterwiel. De politie is op zoek naar een man, stevig postuur, tussen 1.75 – 1.85 meter lang. Deze persoon droeg die avond een zwarte broek en een donkerblauw vest met capuchon, en zwarte gezichtsbedekking. Wie heeft iets gezien van deze overval die avond? Wie heeft deze man gezien in de omgeving van de cafetaria? Heeft u wellicht camerabeelden? 2019072140

Camerabeelden op Gezocht & Vermist

Op de site van www.politie.nl/gezochtenvermist/bureaugld kun je vanaf 13 februari 2019, 17:20 uur, de beelden van de verdachten van bovenstaande zaken bekijken. En uiterlijk om 19:30 uur ook alle bewegende beelden. Hiervoor kun je op die site op de betreffende opsporingszaak klikken.