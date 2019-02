Daders en slachtoffer verlaten plaats delict Schoolmeesterstraat

Rond 14.25 uur vindt er een schietincident plaats in een woningcomplex aan de Schoolmeesterstraat. Getuigen hebben drie mannen in verschillende richtingen zien wegrennen. Als de politie ter plaatse is zien zij aanwijzingen dat er mogelijk een slachtoffer bij betrokken is. Maar ook die zou dan de plaats delict al hebben verlaten.

De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen die mogelijk iemand hebben gezien met schotwonden in de afgelopen 24 uur. Of heeft u andere bruikbare informatie over dit incident? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.