Getuigenoproep Restaurant beschoten op Cornelis van Vollenhovenstraat

De recherche is op zoek naar meer getuigen die iets gezien of gehoord hebben op de Slotermeerlaan en/of de Cornelis van Vollenhovenstraat, zowel van het incident zelf als de periode ervoor en erna, grofweg tussen 3 en 4 uur ‘s nachts. Ook mensen die beelden, bijvoorbeeld van een bewakingscamera of dashcam, hebben die mogelijk van belang kunnen zijn voor het onderzoek worden verzocht contact op de nemen met de politie. Beelden, tips en informatie kunnen worden verstrekt via onderstaand tipformulier. U kunt ook contact opnemen via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.