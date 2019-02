Ernstige zedenzaak Nieuwerkerk aan den IJssel in Team West en Opsporing Verzocht

Nieuwerkerk aan den IJssel - De zedenrecherche vraagt dinsdag 19 februari in de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht met uitgebreide reconstructies aandacht voor een ernstig zedendelict in de omgeving van de golfbaan Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel. In aanloop naar de uitzending zijn vandaag stoepborden geplaatst in deze omgeving om aandacht te vragen voor deze zaak.