Overval Domino’s Pizza in Team West

Diefstal spijkerbroeken Grote Marktstraat | Den Haag

Op 8 oktober 2018 stelen twee mannen uit een kledingzaak aan de Grote Marktstraat vier dure spijkerbroeken. Van een van de twee verdachten is de identiteit al bekend. Er worden camerabeelden getoond.

Winkeldiefstal supermarkt | Zoetermeer

Op 5 januari stelen twee mannen vier flessen champagne bij de Albert Heijn aan de Westwaarts in Zoetermeer. Een van de twee doet de vier flessen in de lege rugzak van de ander en de verdachte met de rugzak loopt vervolgens met een andere klant mee door de poortjes van de zelfscankassa zonder ook maar iets af te rekenen. Er worden camerabeelden getoond.

Zedenzaak | Nieuwerkerk aan den IJssel

Op zaterdagavond 24 februari 2018 bedreigde een man een 16-jarig meisje op een scooter met een mes op de Blaardorpseweg. In de bosjes werd het meisje misbruikt. Kort daarvoor had de man haar een lift op haar scooter gevraagd naar de golfbaan Hitland. Lees hier meer over deze zaak die vanavond zowel in Team West als in Opsporing Verzocht te zien is.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Herhaling op ieder uur.

Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Opsporing Verzocht: dinsdag om 20.35 uur op NPO1. Herhaling op woensdag rond 12.00 uur.