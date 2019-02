Derde aanhouding in liquidatiezaak Willem Ruyslaan

Op woensdag 17 oktober 2018 werd om 10.55 uur, vlak voor de kruising Willem Ruyslaan met de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen, Choi neergeschoten. Hij zat in de auto, toen een man op een motorscooter hem van dichtbij onder vuur nam. Hij raakte levensbedreigend gewond en overleed een week later in het ziekenhuis. Zijn bijrijder bleef ongedeerd. De dader ging er op een scooter vandoor in de richting van de Kralingse Zoom. Op de ‘s-Gravenweg ging hij onderuit en vervolgde zijn vlucht te voet. Hiervan zijn camerabeelden online gezet en getoond in Opsporing Verzocht.

Informatie?

Ook al is het even geleden, nog steeds is informatie over het schietincident van harte welkom. Het slachtoffer was een bekende van de politie en gelet op de aard van het incident wordt er serieus rekening gehouden met een afrekening in het criminele (drugs)milieu. Tips of informatie kunt u nog steeds doorgeven. Bel met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) op 079-3458999. Als u liever anoniem blijft, bel dan Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.