Opsporing Verzocht toont beelden verdachte zaak Feis

Op Nieuwjaarsdag werd in de vroege ochtend op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam rapper Feis doodgeschoten. Ook zijn broer raakte zwaargewond. Waarom op de broers werd geschoten, is nog onbekend. Het schietincident lijkt voort te komen uit een onbenullige caféruzie. Een conflict waar de broers niets mee te maken hadden. De nabestaanden van Feis deden twee weken terug in Opsporing Verzocht een dringend beroep op mensen die misschien meer wisten over de dader. Daarop kwamen bijna honderd tips binnen.

