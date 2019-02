Winkeldief steekt beveiliger

De twee beveiligers wilden de verdachte op maandag 18 februari rond 17.15 uur bij de kassa controleren omdat ze het vermoeden hadden dat hij goederen uit de supermarkt had gestolen. De verdachte begon hen daarop te bedreigen met een schroevendraaier en zette het daarna op een lopen. De twee beveiligers gingen in de achtervolging en er ontstond net buiten de winkel een worsteling. Een van de beveiligers werd vervolgens gestoken door de man. Hij liep daarbij een oppervlakkige verwonding op. Ze wisten de man mee terug te nemen naar de winkel waar hij even later is overgedragen aan de politie. De beveiliger heeft aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.