Wapens gevonden bij Duitse plofkraakverdachte

De politie bracht dinsdagochtend samen met Duitse collega’s een bezoek aan het pand aan de Bossche Wethouder Schuurmanstraat. Dit omdat de man die daar woont, werd gezocht door de Duitse politie voor een plofkraak. Daar vond het afgelopen jaar op 21 april op de Breite Herzogstrasse in Wolfenbüttel, in de Duitse deelstraat Nedersaksen, een plofkraak plaats bij twee geldautomaten van een bank. De man werd in de woning gearresteerd.



Wapens

Tijdens de doorzoeking van het pand werden twee vuurwapens en een ploertendoder gevonden. Deze zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. In verband met het verboden wapenbezit werd de bewoonster van het pand ook aangehouden. Beide verdachten zitten vast voor verder onderzoek. De man wacht op zijn overlevering aan Duitsland, waar het verdere onderzoek gedaan wordt naar de plofkraken.