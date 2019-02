Verdachte inbraken via sleutelkastjes aangehouden

Afgelopen periode hebben er op meerdere plaatsen in Limburg woninginbraken via sleutelkastjes plaatsgevonden. Bij een aantal inbraken raakte de bewoner gewond.

De politie is bezig met de reeks woninginbraken en onderzoekt of de verdachte voor meer inbraken in aanmerking komt.

Bekend fenomeen

Het is niet nieuw dat woninginbraken plaatsvinden door middel van het openbreken van sleutelkastjes. Deze zijn vaak bij bewoners aan de muur bevestigd zodat onder andere zorgverleners makkelijk de woning in kunnen. De politie wil bewoners en bijvoorbeeld familieleden of vrienden oproepen om extra alert te zijn. Het gaat dan om verdachte situaties bij die sleutelkastjes. Denk aan personen die foto’s van woningen maken, of aan het rommelen zijn bij een sleutelkastje. Wanneer er sprake is van dit soort verdachte situaties mogen mensen 112 bellen. De politie kan dan snel ter plaatse komen om bijvoorbeeld een inbreker op heterdaad te betrappen.

Wat kan ik zelf doen?

Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Gelukkig kan dit tegenwoordig gerealiseerd worden met verschillende hulpmiddelen. Bewoners krijgen dan te maken met zorgverleners of mantelzorgers die aan huis komen helpen. Noodzakelijk is het dat deze op een veilige manier binnen kunnen komen in de woning. Ongewenste bezoekers moeten immers buiten gehouden worden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de toegang tot de zorgwoning te regelen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) helpt graag bij de keuze hierin. In deze folder zijn de verschillende mogelijkheden voor een veilige toegang tot de zorgwoning te lezen. De folder is bedoeld voor bewoners.