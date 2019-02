Verdachte schietincident Weggebekker meldt zich

Eerdere aanhoudingen

De politie hield in dit onderzoek al eerder drie andere verdachten in België aan. Deze zitten nog steeds vast.

Voorgeleiding

De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het schietincident dat in januari 2017 in een loods aan de Weggebekker in Heerlen plaatsvond. Hij is afgelopen maandag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris, die hem voor 14 dagen in bewaring heeft gesteld.

Schietincident

Bij het schietincident, dat zich op 11 januari 2017 rond 21.00 uur afspeelde in de loods, raakte een man van toen 29 jaar uit Maastricht gewond. Hij liep verschillende schotwonden, onder andere in zijn benen, op.

Aanleiding

Met de aanhouding van de verdachten hoopt de politie meer inzicht te krijgen in wat zich die avond heeft afgespeeld en wat de aanleiding is geweest voor het schietincident