Wakkere chauffeur voorkomt ladingdiefstal

De 60-jarige chauffeur lag vanaf ongeveer 22.00 uur in zijn cabine te slapen toen hij omstreeks 00.30 uur wakker werd omdat zijn vrachtwagen heen en weer schudde. Hij keek in zijn buitenspiegel en zag achter zijn auto een aantal mannen lopen die lading vanuit zijn vrachtwagen in een kleiner vrachtwagen laadden. Hij stapte direct uit en begon hard te schreeuwen om ook andere vrachtwagenchauffeurs te attenderen op de diefstal. Dit werd hem niet in dank afgenomen. Eén van de daders sloeg hem met een stuk ijzer op de hand waarna hij aan de kant werd geduwd.