Agenten in vrije tijd houden verdachte van bedreiging aan

Op vrijdag 1 februari 2019 om 17.10 uur liepen twee agenten in hun vrije tijd in de Tolbrugstraat. Op dat moment hoorden ze vanuit een winkel in sportkleding het alarm af gaan en kwam er geschreeuw uit de winkel. Ze zagen dat twee winkelmedewerkers in conflict waren met een man. Ze probeerden zijn tas af te pakken. Later bleek dat daar spullen in moesten zitten die mogelijk van diefstal afkomstig waren omdat het winkelalarm af was gegaan. De man liep weg achtervolgd door een winkelmedewerker. De agenten zagen dat de man een mes in zijn hand had en daarmee de winkelmedewerker bedreigde. Ze volgden het tweetal en belden direct om assistentie. De volhardende winkelmedewerker bleef de verdachte volgen en zag dat hij zijn mes weggooide. De verdachte riep enkele bedreigingen naar hem. Op dat moment grepen de agenten in en was er ook snel assistentie. De verdachte, een 60-jarige man uit Vught, is aangehouden en naar het bureau gebracht. Het mes is gevonden. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de mogelijk gestolen goederen die de verdachte bij zich had. De winkelmedewerker doet aangifte.