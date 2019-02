Man aangehouden op verdenking van woning- en auto-inbraak

Andere politiemensen constateerden ondertussen dat iemand geprobeerd had in te breken in een woning in de Waalstraat, waarna de verdachte werd aangehouden. Hij bleek inbrekerswerktuig op zak te hebben. Hij moest mee naar het bureau voor nader onderzoek en verhoor.

Toen de agenten verder gingen met hun onderzoek, troffen ze in de Amstelstraat een auto aan waarin was ingebroken. Ze nemen deze auto-inbraak in het onderzoek mee, net als een in de nacht van 31 januari op 1 februari gepleegde auto-inbraak op de Noordsingel, waarbij een man is gezien die eveneens aan het signalement van de nu aangehouden verdachte voldoet.

De politie zet het onderzoek vandaag voort en verricht onder andere sporenonderzoek. De verdachte zit nog vast.