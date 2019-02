Vrouw aangehouden op verdenking van inbraak of kraak

Terneuzen - Politieagenten hebben vrijdag 1 februari 2019 een 38-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De vrouw wordt er van verdacht omstreeks 23 december 2018 te hebben ingebroken in een woning in de Tholensstraat in Terneuzen of geprobeerd te hebben de woning te kraken.