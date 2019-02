Twee politieauto's geramd bij achtervolging

Toen de bewoners van een pand aan de Hombergerweg twee inbrekers hadden overlopen, belden zij meteen de politie. Agenten gingen in enkele voertuigen van de politie op de melding af en kwamen de vluchtauto waarin de verdachten zaten op het spoor. Bij de A73 in Horst werd een politieauto door de auto zodanig geramd, dat de politieauto niet meer verder kon rijden. Een andere politieauto bleef de vluchtauto op het spoor. Ter hoogte van Overloon werd op de A73 ook dit politievoertuig geramd door de vluchtauto. Hierdoor moest ook de tweede politieauto de achtervolging even later staken. Geen van de betrokken agenten raakten bij de achtervolging gewond.