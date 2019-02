Vuurwapenvondst en aanhouding na tip

Al bijna twee weken kunnen wapens straffeloos worden ingeleverd. Als ze tenminste vrijwillig worden afgestaan. Mensen die een illegaal wapen thuis hebben liggen zonder intentie deze in te leveren, kunnen ook in de actieperiode rekenen op een doorzoeking en aanhouding. Op het bezitten van een illegaal wapen staat een strafmaximum van vier jaar.



Vuurwapenbezit leidt tot vuurwapengebruik. En vuurwapengebruik kent alleen maar verliezers. De wapeninleveractie is niet alleen bedoeld om zoveel mogelijk wapens van straat te halen, maar ook om het bewustzijn over de gevaren van wapens te vergroten. Of dat de aanleiding was voor de tipgever om te bellen, weten we niet, maar vrijdagavond kwam de informatie bij de politie binnen dat in Hoek van Holland een man verbleef die in het bezit was van een vuurwapen. Agenten pakten de tip direct op en bezochten de man. Het vuurwapen en bijbehorende munitie werd gevonden. De man, een 50-jarige man uit Maassluis, is aangehouden.