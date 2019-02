Vierhonderd hennepstekken

Eerder die dag kreeg de politie een melding dat er mogelijk hennep verbouwd zou worden in het pand. Toen de politie ter plaatse ging kijken bleek een slaapkamer ingericht te zijn als kwekerij voor hennepstekken. Er stonden in totaal vierhonderdtien (410) planten. In een andere slaapkamer bleek een kwekerij ingericht te zijn. Hier stonden op dat moment echter geen planten. De politie nam de planten en de bijbehorende apparatuur (lampen e.d.) in beslag.

Bij onderzoek bleek er sprake te zijn van diefstal van stroom. Liander heeft de elektriciteitsmeter verwijderd.

De politie heeft een afspraak gemaakt met de bewoner voor het afleggen van een verklaring.

2019032940