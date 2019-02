Vrouw aangehouden na dodelijk steekincident Mariottestraat

In de woning troffen agenten een 36-jarige man met steekwonden aan. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar die hulp mocht helaas niet meer baten. De man overleed in de woning aan zijn verwondingen. Een 30-jarige vrouw uit Den Haag is in de woning aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Haar betrokkenheid bij het steekincident wordt onderzocht.