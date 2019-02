Waddinxvener aangehouden na plegen verzet tijdens een controle

Een agent zag de man met hoge snelheid over het Raam rijden en wilde hem staande houden voor een controle. De agent reed de automobilist achterna en zag hem parkeren op de Vest op een parkeerterrein. De man stapte uit en liep richting een pand en werd aangesproken door de agent. De man gaf aan geen identiteitsbewijs bij zich te hebben. Volgens hem zou deze in een andere auto liggen die op een ander parkeerterrein stond. Op de De Vest liep de man een pand binnen waar het gesprek werd voortgezet. Omdat de man zich niet kon legitimeren werd hij aangehouden, maar hier wilde hij niet aan meewerken. De man verzette zich en rende na een worsteling weg via de Guldenbrug naar de Turfsingel. Onderweg gooide de man diverse goederen op straat en in het water langs de Turfsingel. De goederen werden teruggevonden en in beslaggenomen.



Op de Turfsingel is de Waddinxvener gepepperd, waarna hij kon worden aangehouden. Bij hem werden nog een hoeveelheid softdrugs aangetroffen. Zijn auto en een andere auto waar hij ook mee zou hebben gereden zijn in beslaggenomen voor verder onderzoek.