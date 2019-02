Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

De politie kwam af op een melding dat een man rond 08.15 uur minderjarigen mishandeld had in de Ooievaarstraat. Bij aankomst was de man verdwenen, maar werd kort daarop in de buurt aangetroffen. De man bedreigde de agenten vervolgens met een mes, hierbij werd een waarschuwingsschot gelost. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De minderjarigen raakten bij de mishandeling niet ernstig gewond. De recherche onderzoekt de zaak.