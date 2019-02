Schoten gehoord bij horecagelegenheid, politie doet onderzoek

Rond 23:30 uur kreeg de politie een melding dat er in de buurt van de horecagelegenheid harde knallen waren gehoord. Aanvankelijk leek er niets te zien in de omgeving, maar na nader onderzoek bleken er in de muur van de horecagelegenheid enkele kogelinslagen te zitten. Daarop werd gelijk een plaats delict gemaakt en werd de omgeving ruim afgezet. Met behulp van een speurhond werden in de omgeving van de horecagelegenheid enkele hulzen aangetroffen. Nadat het onderzoek ter plaatse was afgerond werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer.