Verdachte spijkerbroekendiefstal meldt zich na uitzending Team West

Op camerabeelden van de kledingzaak was te zien dat twee mannen samenwerkten bij de diefstal. Een van de verdachten stopte een spijkerbroek onder zijn jas en verdween met nog een paar spijkerbroeken in een pashokje. De andere man leidde ondertussen het personeel van de winkel af. Zijn identiteit was inmiddels na recherche onderzoek bekend geworden, maar de man die met het gestolen goed zonder te betalen de winkel verliet, was tot dinsdagavond nog onbekend. Nadat hij zich bij de politie meldde is hij door de recherche gehoord. Hij zal zich op een later tijdstip voor de rechter moeten verantwoorden.

Team West wordt iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West uitgezonden en daarna elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.