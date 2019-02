Twee overvallen en een ernstig zedenmisdrijf in Bureau Rijnmond

Op Nieuwjaarsdag werd in de vroege ochtend op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam rapper Feis doodgeschoten. Ook zijn broer raakte zwaargewond. Waarom op de broers werd geschoten, is nog onbekend. Het schietincident lijkt voort te komen uit een onbenullige caféruzie. Een conflict waar de broers niets mee te maken hadden. De politie heeft nu de naam van de verdachte bekendgemaakt en zijn foto gepubliceerd. Het gaat om Silfano Junior Monteiro (ook wel ‘Fano’ genoemd). Hij is geboren op 13 februari 1994.



