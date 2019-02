Districtelijke hennepruimdag De Markiezaten

In een woning aan de Hammerskjoldstraat te Sint Maartensdijk werd een onderzoek ingesteld naar aanleiding van informatie over een in werking zijnde hennepkwekerij. Ter plaatse werd, verdeeld over twee ruimtes in de woning, een recent geoogste hennepkwekerij aangetroffen. In de woning waren verder geen personen aanwezig. In de kwekerij waren 260 hennepplanten gekweekt. Uit onderzoek is aannemelijk geworden dat er eerdere oogsten uit deze hennepkwekerij waren behaald. De elektriciteit bleek middels een illegale aftakking te zijn verkregen waardoor besloten werd de woning van het energienetwerk af te sluiten.

In een woning aan de Grimbergen te Steenbergen werd, verdeeld over twee slaapkamers, een in opbouw zijnde hennepkwekerij aangetroffen. Een aanwezige man, 23 jaar uit Steenbergen, die trachtte te vluchten werd ter plaatse aangehouden. De in te richten kweekruimte was voorzien van exclusieve kweekapparatuur, die voor een deel nog aangesloten moest worden. In de meterkast was voor de elektriciteit voor de beide kweekruimtes reeds een illegale aftakking gemaakt en door de woning geleid. Bij het onderzoek in de woning werd een doorgeladen vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. De aangehouden verdachte is voor nader onderzoek ingesloten. In verband met de diefstal van elektriciteit werd ook deze woning van het energienetwerk werd afgesloten.

In een woning aan de Bandeliersberg te Roosendaal werd, verdeeld over twee ruimtes, een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. In de woning was niemand aanwezig. In de kweekruimtes stonden 286 jonge hennepplanten. Uit een eerdere oogst werd nog 256 gram aan gedroogde henneptoppen aangetroffen. Ook hier bleek dat de elektriciteit middels een illegale aftakking van het energienet werd verkregen. Uit onderzoek werd vastgesteld dat er sprake was van minimaal twee voorgaande oogsten. Ook deze woning is van het energienetwerk afgesloten.